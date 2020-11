Les premières parties de Georges Brassens



Ce n'est pas la première fois que Pierre Richard donne de la voix sur disque. Son premier 45 tours, il l'a enregistré en 1971. Il s'agissait des "Malheurs d'Alfred", thème principal de la BO du film du même titre dont la musique était signée Vladimir Cosma. Si sur le papier le projet peut paraître un peu obscure ou hermétique, il en va tout autrement lorsque l'on prend connaissance du résultat. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le clip de "Nyctalope", premier extrait de ce nouvel album à paraître vendredi. On y retrouve le Pierre Richard qui nous a tellement plu sur grand écran ou sur scène, tant visuellement que dans la diction qui n'a pas pris une ride. L'acteur se présente en cow-booy des temps modernes montant fièrement sa grosse cylindrée à la poursuite d'un curieux animal, appareil de vision nocturne rivé sur l'oeil. Le tout ponctué d'un générique façon film d'horreur. Nous, on adore!

Johnny Hallyday en chti Douze ans plus tard, il signait un autre single avec "Madame Sardine". Pas vraiment le tube ultime et éternel mais un titre tout à fait dans l'air de ce qui se faisait au début des années 80 et qui trotte encore dans la tête de ceux qui l'ont entendu à l'époque...

Ont suivi une poignée d'autres 45 tours extraits de l'album Pierre Richard paru en 1985. Il a ensuite fallu attendre 1992 pour entendre à nouveau le comédien donner de la voix sur une petite galette de plastique, devenue CD à l'époque. Ce sera pour une reprise du "Gorille" de Georges Brassens. Rappelons qu'à ses débuts, Pierre Richard a souvent fait les premières parties de l'interprète de "L'Auvergnat" en compagnie de Victor lanoux avec qui il écrivait des sketches.

Dans les années 2000, l'acteur sera un peu plus présent en musique via quelques participations, notamment avce les ZiM's, ex-Imbert et Moreau. Ou avec la reprise de "Que je t'aime" de Johnny Halllyday devenue "Que j'te ker" pour la Chtite Famille, en 2018. En chti! Tout un programme



Trente-cinq ans après un premier album pop, Pierre Richard récidive. Il s’apprête à en sortir un second, collaboratif celui-ci. Le grand blond à la chaussure noire donne de la voix sur, un disque réalisé avec l’écrivaine française Ingrid Astier et Jb Hanak du duo dDamage. Le tout est inspiré d’un roman paru en 2014 chez Gallimard,, déjà décliné en concerts guitare-voix et sur les planches du Théâtre du Rond-Point à Paris, puis en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. De cette pemière collaboration est née l'envie de tirer un disque entièrement dédié à l'univers nocturne.