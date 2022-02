Il fut l'ami de la légende du grunge Kurt Cobain et était lui-même considéré comme un pionnier de ce courant musical né à Seattle: l'Américain Mark Lanegan est mort mardi chez lui en Irlande, à 57 ans, ont annoncé ses proches sur Twitter. "Notre ami bien-aimé Mark Lanegan est décédé ce matin à son domicile à Killarney, en Irlande. Chanteur, auteur-compositeur et musicien adoré, il avait 57 ans et laisse derrière lui sa femme Shelley Brien", est-il écrit sur le propre compte Twitter du disparu, précisant qu'"aucune autre information ne sera disponible" pour le moment par "respect pour l'intimité familiale".

Né en novembre 1964, près de Seattle dans l'État de Washington, Mark Lanegan fut d'abord le chanteur et leader de Screaming Trees, groupe de rock et de "grunge psychédélique" actif de 1984 à 2000. Puis, il a rejoint Josh Homme et la formation Queens of the Stone Age jusqu'en 2014.

Ayant également conduit une carrière solo et collaboré avec d'autres artistes, il peut se prévaloir d'une quinzaine d'albums studio. Outre ses talents de musicien (guitare, claviers), il était réputé pour sa voix de baryton.

Mark Lanegan fut l'ami de Kurt Cobain, le chanteur et guitariste de Nirvana, qui se suicida en 1994 à l'âge de 27 ans. Ce dernier apparaît sur le premier album solo de Mark Lanegan, The Winding Sheet (1990), sur lequel il chante et joue de la guitare, notamment sur le titre "Where Did You Sleep Last Night?", reprise que Nirvana enregistrera lors de son fameux concert unplugged sur MTV. Chris Novoselic, bassiste de Nirvana, était également de la partie.

Le musicien n'a jamais fait mystère dans son autobiographie de ses addictions à l'alcool et à l'héroïne et a raconté avoir frôlé la mort en mars 2021 à cause du Covid-19, maladie pour laquelle il a un temps cru à certaines théories conspirationnistes, avant de faire son autocritique et de prôner la vaccination.

Dans une interview accordée en 2020 à l'édition française du magazine Rolling Stone, mise en ligne gratuitement à l'occasion de sa mort, Mark Lanegan avait voulu "minimiser sa place dans la dynastie du grunge", selon le journal. "Pour continuer à faire de la musique, j'ai dû prendre mes distances par rapport à toute l'affaire de Seattle. J'ai dû garder mes distances pour éviter d'être connu comme un ex-grunge toxicomane qui n'a jamais réussi", répondait-il au magazine.