Ce mardi 29 mars, l’heure était aux retrouvailles avec Placebo. Le groupe britannique était à Bruxelles pour un show exceptionnel réservé aux plus véloces (ou chanceux, c’est selon) qui ont pu acheter les tickets mis en vente pour ce concert donné dans l’Orangerie du Botanique. Une configuration intime pour une formation qui rempli les plus grandes salles, voilà qui promettait le meilleur. D’autant plus que Never Let Me Go, le nouvel album de Placebo, le premier depuis près de 10 ans, est d’excellente facture. On allait donc voir ce qu’il vaut également sur scène. Et nous n’avons pas été déçus.

Placebo a offert un concert comme au bon vieux temps. Tendu, habité, rugueux, puissant et sans le moindre smartphone ou montre connectée. Ça fait peut-être “vieux con” d’écrire cela, mais que ça fait du bien de ne pas vivre un live par écrans interposés – dans le public ou sur la scène – et profiter à 100 % de la musique.

La musique, rien que de la musique, c’est aussi le leitmotiv que Brian Molko et Stefan Olsdal semblent s’être donnés pour les quelques shows intimistes de cette mini-tournée de présentation de Never Let Me Go (Paris, Amsterdam, Berlin, Bruxelles et Londres). L’un comme l’autre n’ont pas pipé un mot en dehors des chansons. De mauvais poil les deux comparses ? Pas du tout, mais il aura fallu un couac technique pour s’en rendre vraiment compte. Sur “Too Many Friends”, le groupe est obligé d’arrêter après quelques instants. Ça ne va pas, quelqu’un joue complètement faux. Brian Moloko s’excuse (en français dans le texte) avant de dire qu’il n’est pas le fautif d’un ton amusé. Le problème se situe du côté du clavier de Stefan Olsdal qui se demande ce qui se passe. Ça cafouille pendant quelques minutes pour trouver l’origine du souci. Brian Molko en profite pour détendre l’atmosphère en plaisantant : “Bienvenue à notre répétition”. Ouf, le chanteur n’est pas ronchon, juste concentré sur son affaire et sur sa musique. Mais il n’y aura ni “bonjour” ni “bonsoir”, juste des remerciements gestuels. Finalement, pourquoi pas.

Côté musique, Placebo a sorti le grand jeu. Ça envoie du lourd quand il faut, en alternance avec ces passages plus atmosphériques que le groupe maîtrise à la perfection. Et toujours ce sens de la mélodie imparable dont ils ont le secret. Ils sont quatre à accompagner le duo de base dans cette aventure et l’alchimie opère.

Sur les 17 titres joués, plus de la moitié sont extraits du nouvel album. Et certains sont déjà des classiques. On pense aux excellents “Happy Birthday In The Sky” et “Surrounded By Spies”, tous deux déjà sortis en single. “Beautiful James” et “Try Better Next Time” ne sont pas en reste. Le cru sur disque tient toutes ses promesses sur scène. On retrouve l’esprit qui animait le groupe entre l’an 2000 (Black market Music) et 2006 (Meds). Seul petit regret (parce que la perfection n'existe pas, dit-on), Placebo n’a rien proposé de sa discographie antérieure à 2003. À l’écoute de l’excellent et toujours aussi habité “Protect Me From What I Want”, on espère que les sets complets s’aventureront par moments dans les quatre premiers albums.

En attendant, les excellents “For What It’s Worth, “Too Many Friends” (une fois le souci technique évacué) et autres “Post Blue” ont été un régal. Sans parler du final avec la reprise du “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush qui figure sur le disque bonus accompagnant l’album Sleeping With Ghosts, ressorti plus tard sous le titre Covers.

Qu’on se le dise, Placebo est de retour et très en jambe. Ils poseront à nouveau leurs valises chez nous à deux reprises cette année: le 25 juin sur la scène de TW Classic et le 11 novembre au Sportpaleis d’Anvers.