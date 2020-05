Confiné, Plastic Bertrand a ressorti son tube "Tout petit la planète" pour la bonne cause. Et il assume ne plus être le révolté qu’il a été.

C’est bien connu, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Chaque pierre apportée à la lutte contre le Covid-19, aussi petite soit-elle, est la bienvenue et utile. La contribution de Plastic Bertrand s’appelle "Tout petit la planète". Il a fait une version acoustique de son tube, enregistrée chez lui, dont les bénéfices iront à des associations d’aide au personnel soignant et à tous ceux qui sont en première ligne. "Elle a 42 ans cette chanson. On peut dire que c’est vraiment une des bases de la musique électro, rappelle le chanteur. On ne se rend pas compte à quel point elle a été décisive. Un musicien comme Pierre van Dormael (qui a composé le titre avec Bernard Loncheval, NdlR) est un petit génie. Il a influencé pas mal de gens."

"Tout petit la planète" parle d’un champignon, celui de la bombe atomique, la grande peur des années 1970-80. Cette nouvelle version prend un tout autre sens aujourd’hui, avec les rues vides que l’on voit dans le clip.