L'édition XXL du Dour Festival, qui se déroulera cette année du 13 au 17 juillet, s'étoffe avec, entre autres, les noms de Booba, Caballero & JeanJass, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Roméo Elvis, Squarepusher, Apashe, DC Salas, Green Montana, Juicy, K.Zia, Kalash et Youssef Swatt's.

Au total, ce sont 44 nouveaux noms qui s'ajoutent à ceux, déjà dévoilés, d'Angèle, Flume, Vald, Niska,? L'affiche devrait finalement compter 220 artistes belges et internationaux, qui se produiront sur les huit scènes du festival.

Les organisateurs ont également présenté la Chaufferie, nouvelle salle, petite soeur de la Balzaal et se voulant être une "discothèque géante en plein coeur du festival" avec des "ambiances rave obscures, gabber, hard-tech, dubstep, techno à 150 BPM et drum and bass".

Autre nouvel espace, le Square sera "un lieu d'échanges et de débats sur fond musical. Une zone fermée et ombragée où seront organisées des rencontres et des conférences sur des thématiques spécifiques", soulignent les organisateurs.

Pour la première fois, cette édition sera précédée d'un tout nouvel événement, le "Dour CampFest", qui se déroulera du 11 au 13 juillet. "Nous voulions jouer sur nos forces et nos spécificités. Dour est le festival qui rassemble le plus de campeurs", a expliqué l'un des organisateurs, Damien Dufrasne. "Le CampFest sera une sorte de terrain de jeu XXL, un grand warm-up pour se chauffer tranquillement." L'accès à ce pré-festival sera gratuit pour toute personne en possession d'un ticket cinq jours des éditions avortées de 2020 et 2021.

La programmation détaillée par jour sera lancée dans les prochains jours