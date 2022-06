Pendant trois week-ends de festival, le domaine récréatif De Schorre à Boom offrira une scène à plus de 800 artistes de musique électronique. La seizième édition de ce festival emblématique a pour thème le "reflet de l'amour" ("The Reflection of Love"). Pendant trois week-ends - du 15 au 17 juillet, du 22 au 24 juillet et du 29 au 31 juillet -, plus de 800 artistes devraient faire découvrir aux festivaliers un monde de magie, de paysages féeriques et de musique.

Le samedi 30 juillet, la Belge Charlotte de Witte sera la première artiste techno et la première femme DJ à clôturer la soirée sur la scène principale. Le DJ techno italo-belge Cellini y fera, lui, ses débuts le 22 juillet. Il organisera également son propre line-up - "Cellini & Friends" - sur la scène CORE, cachée dans les bois de Tomorrowland, avec des artistes comme Adriatique, Kevin De Vries, Konstanstin Sibold et Nicky Elisabeth.

Des centaines de DJ de renommée internationale, issus de tous les genres de la musique électronique, donneront le meilleur d'eux-mêmes, notamment Amelie Lens, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Lost Frequencies, Martin Garrix, Netsky et Paul Kalkbrenner.

Le programme complet peut être consulté sur le site www.tomorrowland.com.