Infatigable Paul McCartney. À 78 ans, l’ancien bassiste des Beatles a annoncé la sortie de son 18e album solo, deux ans seulement aprèsqui lui a valu de se hisser à la tête du Billboard américain, le classement des meilleures ventes, pour la première fois en 36 ans. Un retour discographique non prémédité mais qui s’est imposé comme une évidence avec le confinement, a expliqué le chanteur qui n’avait pas envisagé de sortir un disque cette année.

Enregistré dans sa ferme, dans le sud de l’Angleterre, McCartney III sera le troisième volet d’une trilogie commencée il y a un demi-siècle avec McCartney, son premier album solo, et poursuivie en 1980 par le bien nommé McCartney II. Il se compose de titres nouvellement écrits et d’autres laissés en plan parfois depuis longtemps. “Au fil des ans j’ai travaillé sur certaines choses, mais parfois le temps me manquait et je les laissais à moitié finies, indique Paul McCartney dans le communiqué qui accompagne l’annonce de ce nouvel album. Avec le confinement, il se rendait quotidiennement dans son studio. “J’ai dû travailler sur une musique de film, qui est devenue le premier morceau de l’album et, une fois terminée, je me suis mis à me demander à ce que j’allais faire ensuite. Je faisais de la musique pour moi-même plutôt que de faire de la musique pour mon travail. J’ai donc fait les choses que j’avais envie de faire, sans aucune idée que cela finirait en album.”

Il dit avoir commencé par travailler sur un titre inédit intitulé “When Winter Comes”. Celui-ci remonte au début des années 90 et avait été co-produit par George Martin, le fameux cinquième Beatles. En modelant de nouveaux passages, il a créé une nouvelle chanson, “Long Tailed Winter”, qui ouvre ce disque, tandis que “When Winter Comes” le referme.

© D.R.



Ce disque a aussi été réalisé en famille puisque sa fille Mary et son neveu Sonny signent une partie des photos qui illustrent l’objet.

Sortie annoncée le 11 décembre prochain. À n’en pas douter, Paul McCartney va s’inviter sous de nombreux sapins ce Noël.