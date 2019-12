La chanteuse de 23 ans revient avec Les Failles, un deuxième album plus personnel.

Il y a bientôt trois ans, la jeune Claire Pommet sortait son premier album À peu près. Un opus qui ne lui ressemble pas tellement, trop plat, trop lisse et construit avec de nombreux compromis. "Le processus n’était pas super agréable ; il y avait plein de gens qui sont intervenus dessus ; il y avait un directeur artistique et douze personnes qui donnaient leur avis tout le temps." Pour son second projet, Les Failles, Pomme s’est émancipée et affranchie. L’unique droit de regard sur son travail est le sien, à l’exception de celui du chanteur français Albin de la Simone avec qui elle l’a co-réalisé. En résulte un album d’une sensibilité et délicatesse bouleversantes.

Cette fois-ci, la Lyonnaise a composé et écrit tous ses textes. Des écrits très intimes, vulnérables, parfois intimidants comme à l’évocation de la mort ou l’anxiété. "Sans le regard des autres et sans le directeur artistique qui te dit que ça, ce n’est pas très vendeur, on devient plus authentique. Ces sujets-là ne font pas rêver, mais j’avais besoin de déconstruire cette image de la chanteuse qui doit tout le temps être joyeuse. Selon moi, ce n’est pas non plus incompatible d’écrire des chansons difficiles et de faire sourire les gens."

Contrôler toutes les étapes de sa musique contribue également à modifier son image, elle se sent désormais plus légitime et installée. "Avant j’avais l’impression d’être une chanteuse un peu insignifiante qui ne fait que bien chanter et qui passe bien à l’écran. Je sentais qu’il y avait beaucoup d’a priori, ne serait-ce que par rapport à mon nom." Pas question pour elle de se laisser définir comme "ce petit bonbon sucré" auquel on aurait aimé qu’elle ressemble.

Pomme préfère désormais exposer et partager ses failles. Dans "Anxiété", elle personnifie ce trouble mental à la manière de Barbara dans "La Solitude". "C’est un peu comme un état permanent, que je ne sais pas expliquer, contrairement au stress. Ça vient de la non-confiance en soi, de pas me sentir assez bien. Cette chanson est née juste avant de rentrer dans le studio, elle n’était pas prévue sur l’album. Ensuite, j’ai voulu ouvrir l’album avec cette chanson, ça annonce un peu la couleur."

Sur son titre "Grandiose", la chanteuse de 23 ans évoque un sujet rarement abordé, le fait d’avoir des enfants tout en étant homosexuelle. Elle y chante : "Depuis que j’ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre." "J’ai écrit cette chanson juste après une rupture ; j’étais avec une meuf et je me remettais en question car j’ai toujours eu envie d’avoir un enfant. C’est quelque chose de très important pour moi. J’étais obsédée par ça pendant toute mon adolescence. En sortant avec des filles, en me sentant différente, ça remettait ça en question." Elle confie que beaucoup de personnes ont réagi à cette chanson, elle qui pensait être la seule à vivre ça.

Avec huit ans d’expérience dans l’industrie musicale, des centaines de concerts, de relation avec les labels et de rapprochement avec le milieu mondain parisien, elle a appris à naviguer dans ce monde épineux. Et c’est seulement maintenant qu’elle se rend compte de ce qu’elle a subi par le passé, notamment lors d’un duo lorsqu’elle avait 16 ans avec un artiste dont elle souhaite taire le nom. "C’était un manipulateur de ouf et un pervers narcissique. Je ne le réalisais pas auparavant. Le mouvement MeToo m’a complètement choqué dans le bon sens du terme ; il m’a donné un électrochoc. Depuis, je n’aborde plus son quotidien de la même manière. Ça m’a mise en garde."

Elle profite d’ailleurs régulièrement de sa récente exposition médiatique pour parler des sujets qui la touche, comme le féminisme ou l’écologie. "Dès que j’ai commencé ma promo, je me suis dit c’est super, j’ai envie de parler de mon album mais j’ai aussi envie de parler de choses importantes. Il y a trop d’urgences sur cette planète pour se mettre des œillères." À son échelle, elle essaie de faire bouger les choses. Par exemple sur scène, elle ne s’entoure que de musiciennes. "Peut-être que ça va inspirer d’autres personnes à faire de même. C’est important la représentation. J’essaie de ne pas perpétuer les trucs qui moi m’ont fait de la peine ou m’ont bloquée." C’est d’ailleurs en live que sa musique s’apprécie le mieux, là où sa voix racée impressionne, là où le son de son auto-harpe se savoure.