Son titre "Circles" s’impose dans les classements depuis 34 semaines.

Le confinement semble plutôt réussir au rappeur américain. La semaine dernière, il livrait une reprise explosive d’une quinzaine de titres de Nirvana dans le but de récolter des fonds pour l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Plus de quatre millions de dollars ont pu ainsi être récoltés. Une prestation saluée par des anciens membres du groupe comme Krist Novoselic et Dave Grolh, mais aussi par Courtney Love, musicienne et veuve de Kurt Cobain.

Lors de ce concert virtuel, Post Malone en a aussi profité pour indiquer que son prochain album allait sortir très bientôt, probablement d’ici la fin du confinement. "J'ai vraiment fait ce nouvel album pour vous tous. Je suis très excité", a assuré le chanteur originaire du Texas. "J'essaie de le sortir dès que je peux. Je suis vraiment fier de la musique que l'on a fait. Je m'amuse beaucoup et je suis vraiment excité de vous proposer quelque chose de nouveau."

Une annonce faite au même moment où "Circles", extrait de Hollywood’s Bleeding sorti il y a sept mois, vient de battre le record du titre resté le plus longtemps dans le top 10 du classement Billboard. Cela fait 34 semaines que son hit truste le palmarès.

L’artiste de 24 ans devance l’exploit de "Girls Like You" de Maroon 5 et Cardi B et "Shape of You" d’Ed Sheeran, restés 33 semaines dans le classement. Mais il se surpasse surtout lui-même ! Son titre "Sunflower" avait aussi été répertorié pendant autant de temps. Juste derrière, on retrouve "Sicko Mode" de Travis Scott, "Closer" de The Chainsmokers ou encore un titre plus ancien, "How Do I Live" de LeAnn Rimes qui date de 1997.