Rendez-vous à 16 heures sur son compte Instagram.

La mobilisation est une réalité dans le monde de la musique. Après le concert à huis clos de Tryo dans un Bercy complètement vide vendredi et le set de Marka sur Facebook pour contrer la morosité ambiante, c’est Kid Noize qui met la main à la pâte. Il vous donne rendez-vous sur sa page Instagram ce dimanche à 16 heures pour un DJ set en sa compagnie.

Le “Monkey Man” rappelle à bon escient les mesures de précaution en vigueur afin de limiter au mieux l’épidémie de coronavirus et de “stopper cette m… le plus rapidement possible” comme il l’écrit. “Les amis ! Restez chez vous ! N’organisez pas de fête pirate ! C’est important”. En plus de sa prestation de ce dimanche, l’artiste a spécialement concocté une playlist à partager pour faire la fête quand toutes les soirées sont annulées. Elle est à découvrir sur Spotify.