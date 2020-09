Rendez-vous le 2 octobre pour les inconditionnels du groupe des frères Gallagher.

À défaut d’une reformation maintes fois réclamée – implorée ! – par Liam Gallagher et autant de fois balayée du revers de la main par son frère aîné, Oasis célébrera tout de même les 25 ans de la sortie de (What’s The Story) Morning Glory ?, l’album qui a propulsé le groupe au sommet de la planète rock au mitan des années 90. Le disque s’est imposé comme l’un des plus vendus dans les années 90 et la cinquième meilleure vente de tous les temps au Royaume-Uni.

(...)