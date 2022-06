Ce concert du 4 juin au Orange Vélodrome de Marseille – retransmis ce vendredi sur TMC -, Jul et ses fans l’attendaient avec impatience après deux ans de pandémie et deux reports. “Pour moi c’est la consécration de tout mon travail, c’est la récompense, c’est le jour J, c’est mon rêve, mon rêve”, déclare le rappeur marseillais à France 3 Provences-Alpes une semaine avant sa montée sur scène.

Pour Jul, le lieu mythique évoque de nombreux souvenirs. “J’ai travaillé au Vélodrome. J’ai fait stadier et ramasseur de balles pour certains matchs, j’ai fait l’entrée avec les joueurs”, dit-il. “Plutôt des bons souvenirs ? Oui, oui… toujours. C’est ma ville, moi l’OM c’est mon club de cœur, travailler là-bas c’est un truc de fou.”

Le concert événement, qui rassemblera plus de 60.000 spectateurs et auquel une centaine d’invités participeront – aura lieu le lendemain de la sortie de son album “Extraterrestre”. Un petit cadeau pour que ses fans se mettent dans l’ambiance avant le grand show. “J’ai travaillé comme un fou dessus. Je suis enfermé pendant des heures et des heures”, confie le chanteur qui ne cache pas son “excitation” à l’idée de présenter ces nouveaux sons à son public.

Souvent moqué

Bien que nombreux sont ceux à l’aduler, Jul est aussi régulièrement la cible de moqueries, notamment en ce qui concerne son orthographe approximative. “Ils peuvent parlez jusqu’a demain sur moi ou mon orthographe… sa ne matteint pas lol tant kia ma team derriere moi pff jaccepte tte leur moquerie !!”, avait répondu, il y a quelques années, le chanteur face à la polémique. Des critiques qui se rajoutent au mépris de certains considérant que son genre de musique n’a rien à voir avec le rap.

Les détracteurs de Jul sont, heureusement pour lui, bien moins nombreux que ses fans. En 2020, celui qui a 32 ans compte déjà 18 albums studio est devenu le plus gros vendeur de l’histoire du rap en France avec plus de 4 millions de disques vendus depuis le début de sa carrière. Et vu le nombre de vues sur Youtube à la sortie du moindre de ses clips, on doute que le phénomène s’arrête en si bon chemin.