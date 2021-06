David Séchan, frère jumeau de Renaud, se confie à la DH: "Il a été un cataclysme pour notre famille" MusiqueInterview Charles Van Dievort © AFP

Dans un documentaire très intime diffusé sur TCM ce mercredi 2 juin, à 21h15, le chanteur est raconté par ses proches, frère, soeur, amis. Certains parlent pour la première fois et explique comment sa célébrité a bouleversé la vie de la grande famille très unie qu'il formaient. " "Il était important qu’on s’exprime et que l’on parle de lui tel que nous l’avons connu, tel qu’il était dans son enfance. Ce n’est pas ce qui va expliquer Renaud mais c’est un éclairage qui sort du nombre de disques d’or obtenus, de disques vendus, etc. C’est important de le faire parce que dans une famille unie de six enfants, sans argent et de travailleurs intellectuels - mon père était professeur, écrivain et traducteur, et ma mère femme au foyer -, un enfant qui réussit de la sorte, ça crée quelques problèmes et interrogations au sein de la famille. Nous avons vu notre frère se distinguer de différentes manières, musicalement et financièrement. Et devenir une idole. Du jour au lendemain, nous sommes passés de notre identité propre à celle de frère, sœur, père, mère de… Renaud. Ça a été très difficile", explique son frère David Séchan.