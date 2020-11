Indochine a ajouté une nouvelle date à sa tournée des stades célébrant les 40 ans du groupe. Nicola Sirkis et sa bande remonteront sur la scène du stade Pierre Mauroy le dimanche 4 juillet, après s’y être produits la veille.peut-on lire sur leur compte Twitter. La mise en vente des places pour ce concert aura lieu le 4 décembre prochain.

À ce jour, quatre de cinq dates de cette tournée anniversaire affichent déjà complet. Cela représente plus de 270 000 tickets vendus. C’est leur venue à Lille qui avait été la première à afficher complet. Il faut dire qu’Indochine entretien depuis un certain temps une relation privilégiée avec la ville du nord. C’est là qu’ils ont enregistré leur dernier live dont la diffusion avait été proposée sur Internet cette année en guise de cadeau en raison du confinement.

Prévoyant, le groupe a aussi prévu le pire si la pandémie de Covid-19 devait se prolonger, indique le site chartsinfrance.net. Des dispositions ont été prises pour reporter la tournée à l’été 2022 le cas échéant.

À n’en pas douter, ce concert additionnel devrait rapidement trouver son public. Indochine a plus que jamais le vend en poupe. En attestent les 100 000 copies et plus écoulées du premier volume de leur Single Collection 2001-2021 qui est certifié disque de platine. Le second volume, couvrant la période 1981-2001 est attendu le 11 décembre. Il suivra probablement le même chemin, bien porté qu’il est par la nouvelle version surprise de “3e sexe” dévoilée cette semaine. Revisité en compagnie de Christine and the Queen, le clip a déjà été vu près de 400 000 fois sur YouTube.