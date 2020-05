Le médiatique chanteur de U2 a dévoilé une playlist avec les chansons qui, dit-il, lui ont sauvé la vie.

Chanteur d’un des groupes de rock les plus marquants de ces quarante dernières années, Bono fêtait dimanche ses 60 ans. Contrairement à la coutume qui veut que l’on offre un cadeau à celui qui célèbre son anniversaire, c’est lui qui en a fait un à tous ses fans. Il a partagé une playlist de 60 titres. Mais pas n’importe lesquels, ceux sans qui il ne serait pas ce qu’il est. Intitulée "60 chansons qui ont sauvé ma vie", elle reprend les morceaux sans lesquels le chanteur de U2 n’aurait pas pu vivre. "Ces chansons m’ont emmené d’ici à là-bas, de zéro à 60 (ans)…" À travers tout ce qu’il a vécu et enduré, explique-t-il. Des chansons qui lui ont aussi et surtout apporté de la joie ; c’est pourquoi il remercie tous ceux qui les ont faites et ceux qui ont aidé à ce qu’elles existent.

La playlist, d’une durée de plus de quatre heures, balaye la vie musicale de Bono, depuis les 45-tours de sa jeunesse jusqu’aux derniers artistes tendance du moment comme Billie Eilish, qui à 18 ans, l’âge auquel le chanteur de U2 a écrit sa première chanson, est déjà au sommet. Elle est à consulter et à écouter via le site officiel de U2 : U2.com.

Fan de…

"J’ai écrit une lettre de fan pour chacune d’elles pour tenter d’expliquer la fascination qu’elles provoquent en moi", fait savoir Bono. On en découvre la teneur sur une poignée de feuillets à consulter sur le site. Il s’adresse notamment au fils de David Bowie, à qui il explique dans quelles circonstances il a entendu "Life on Mars ?" à la radio, en 1973. "J’étais dans mon lit, caché sous les couvertures, pour écouter la station pirate Radio Caroline. Je ne me posais pas la question existentielle de savoir s’il y avait de la vie sur Mars. Quand j’avais 13 ans, cette chanson répondait à une interrogation bien plus importante… y a-t-il une vie intelligente sur Terre ? En ce qui me concerne, "Life on Mars ?" en était la preuve." Il confesse être un fan de Kraftwerk et révèle toute l’admiration qu’il éprouve envers Nile Rodgers : "Vous avez été la source sacrée de quelques-unes de mes chansons préférées. Une figure prophétique. Vous n’aviez pas de famille, alors vous avez écrit ‘We Are Family’. Vous connaissiez des temps difficiles, alors vous avez écrit ‘Good Time’." Et de Pharrell Williams, il dit : "Vous êtes une raison de croire en ce qu’il est possible. Vous êtes une raison de croire en l’impossible."

La playlist de Bono n’est garnie que d’incontournables qui vont de "Anarchy in the UK" des Sex Pistols aux Fugees en passant par Prince, Madonna, Jay-Z, les Daft Punk, Adele, New Order, Simple Minds, Nirvana, Coldplay ou encore Lady Gaga. Sans oublier les incontournables Beatles, Stones et consorts.