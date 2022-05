Cinq ans après la sortie de son dernier album (Rio, qui n’a pas été reçu avec brio), Christophe Willem revient avec un single illustrant ses doutes sur son métier et la célèbre Tortue y révèle même ses vérités. "Aujourd’hui, il y a ceux qui connaissent la Nouvelle Star et cette référence, mais il y a aussi toute une génération de gens qui me disent : ‘Mais pourquoi on dit La Tortue (à la suite de son pull vert et de sa nonchalance légendaire, tête un peu en avant, Marianne James l’avait surnommé de la sorte, NdlR) ?’ Ce qui me rassure et m’inquiète aussi, car je commence vraiment à être très vieux (38 ans, NdlR), vu que certains ne connaissent pas l’histoire de la Tortue (sourire) !"

Le télécrochet qui l’a révélé en 2006, présenté d’abord par Benjamin Castaldi suivi de notre Virginie Efira nationale, remonte donc à 15 ans. "C’est assez vertigineux de réaliser tout ça et, en même temps, c’est passé très très vite. C’est comme si c’était une autre vie, c’est assez hallucinant." Et celui qui sera samedi prochain au Télévie de faire une révélation. "Beaucoup de gens pensaient que j’étais belge au début ! Quand j’arrivais en Belgique, on disait : ‘Tu as de la famille belge ? Car tu as un humour comme nous’. Non, mais il est vrai que je me sens très à l’aise avec l’état d’esprit belge."

(...)