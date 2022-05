Début 2020, Roméo Elvis s’apprête "à tout casser" sur son passage. À l’époque, le rappeur bruxellois est au sommet de sa gloire. Sa montée en puissance au sein du groupe l’Or du commun, le carton plein du morceau "Bruxelles arrive" composé avec ses acolytes Caballero et JeanJeass, puis les deux albums sortis en collaboration avec le producteur Le Motel, et, enfin, une première œuvre solo baptisée Chocolat, en font un artiste et un performeur incontournable, en France comme en Belgique.