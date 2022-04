Comment qualifier l’œuvre d’Arno ? En un mot, c’est impossible. L’artiste est insaisissable. Et ses chansons comme ses albums ne se mettent pas dans des cases. On le découvre d’une poésie absolue lorsqu’il chante "Les Yeux de ma mère", l’un des morceaux qui, avec sa reprise des "Filles du bord de mer" d’Adamo, lui a ouvert en grand les portes de la France. Écrite sur le coin d’une table en une demi-heure disait-il, c’est certainement un des plus beaux titres de la chanson française. Une de ces créations qui ne prennent pas une ride malgré le temps qui passe.