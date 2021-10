20 novembre 2015. Il y a presque 6 ans donc, sortait 25, le troisième album d’Adele. C’était il y a longtemps. Presque un autre siècle tant le coronavirus a détraqué notre rapport au temps qui passe.

Auréolé de ses 4 Grammy Awards reçus en 2017, dont celui d’album de l’année, et un cinquième pour la BO de Skyfall, le disque s’est vendu à plus de 23 millions d’exemplaires. Un miracle si l’on tient compte du fait qu’il n’est pas sorti sur les plateformes de streaming qui commençaient à faire la loi. Chose corrigée depuis. À l’époque, la chanteuse britannique avait confessé appréhender cette sortie. Elle avait peur que ses fans l’aient oubliée, quatre ans après la parution du monumental 21 et ses 35 millions de copies écoulées.

(...)