Bienvenue dans le monde "d’a-Prez" ! Prezy, co-animateur de The Voice Kids et des Niouzz sur la RTBF a décidé de se lancer dans la chanson sous le pseudo Prez ! Après "J’crois que c’est normal" sorti l’année dernière, il va faire parler ses origines camerounaises avec le titre "Unité", en ce jour de fête nationale de son pays natal d’Afrique. Joli parcours donc pour celui qui se prédestinait à une carrière de basketteur pro mais qu’un accident l’a laissé pour mort à l’aube de ses 18 bougies. " Je voulais faire le trait d’union entre mon pays et la Belgique" , nous confie celui qui va bientôt sortir un album. " Pendant longtemps, j’avais besoin de refaire le point avec mon pays. Pas que je l’avais mis de côté mais je boudais. On était en conflit. Là, depuis l’été dernier, on a pu faire cette réconciliation, revenir à certains endroits et revoir le truc d’une autre manière. " L’eau a coulé sous les ponts comme on dit.

(...)