Stormzy, Paul Kalkbrenner, The Hives, Rare Akuma en Antoon 2 se rendront à Kiewit, près d'Hasselt en août. L'organisation du festival insiste sur le fait qu' "ils se laissent guider" par les autorités compétentes pour rendre l'événement coronaproof. Celui-ci se tiendra du 19 au 22 août.

Le dimanche 22 août au soir, Stormzy jouera de l'UK-grime (style musicale électro) sur la grande scène. Le samedi 21, l'icône house berlinoise Paul Kalbrenner clôturera la soirée sur le podium principal. Cette même journée, The Hives joueront pour la cinquième fois à Pukkelpop. Leur première venue date de 2001. Rare Akuma et Antoon 2 feront, quant à eux, leur début sur la scène du festival et joueront dans le Dance Hall, respectivement vendredi et samedi. Liam Gallagher sera, lui aussi présent pour la toute première fois.

Récemment, Pukkelpop a fait connaître ses premières têtes d'affiche. D'autres grands noms sont prévus comme Editors, Anne-Marie, Marshmello, Balthazar et dEUS. Les derniers noms pour cette édition seront communiqués très prochainement, a confirmé l'organisation.

Entre-temps, les premiers travaux sur le terrain du festival ont débuté à Kiewit, près d'Hasselt. L'événement a pour objectif de réaliser une édition complète avec 66.000 visiteurs par jour. D'après l'organisation, la distanciation sociale et le port du masque ne seront pas imposés. Les festivaliers devront tout de même être munis d'un passeport vaccinal ou alors s'être fait tester.

"Pukkelpop 2021 sera bien entendu l'édition du safety first, des modalités et des protocoles", déclare l'organisation. "En concertation avec les autorités compétentes, l'organisation du festival se laisse guider jusqu'au mois d'août. La dernière ligne droite est lancée."