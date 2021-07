L'organisation du Festival Pukkelpop a interrompu son travail d'installation sur le terrain ce jeudi, apprend le journal flamand HLN du co-fondateur du festival de musique, Patrick Breugelman. Les ventes de billets ont également été suspendues sur le site web de l'événement.

© Capture d'écran

L'organisation a indiqué qu'elle communiquerait sur le sujet dans la journée. "Nous allons envoyer un autre communiqué de presse général", a fait savoir Patrick Breugelman. Des précisions ont été ensuite apportées sur Twitter.

Le Festival doit se tenir 19 au 22 août prochain, mais son organisation demande au gouvernement fédéral d'éclaircir les décisions prises en Comité de concertation lundi. Le festival parle de "changements inattendus" ayant des "conséquences importantes sur l'organisation" de l'événement. En attendant les clarifications, les préparatifs sur le terrain sont suspendus, ajoute-t-elle sur le réseau social. Le message est également présent sur leur site.



Le Codeco de lundi a décidé de maintenir le calendrier de déconfinement tel que prévu et a précisé les règles en vigueur pour le "Covid safe ticket". Ce dernier doit permettre, dès le 13 août, d'accéder à des événements de plus de 1.500 personnes en extérieur. Pour recevoir ce ticket, il faudra être entièrement vacciné depuis plus de deux semaines, présenter un certificat de rétablissement ou un test négatif datant de 48 heures au maximum. Auparavant, ce délai était de 72 heures.