En 1988, Renaud chante "Putain de camion", un titre hommage à son ami Coluche qui a perdu la vie à la suite d’un accident de moto deux ans auparavant et qui donnera le nom de son huitième album. "Putain de vie de merde", se désole-t-il. Cette exclamation de colère se transforme aujourd’hui en une expression plus réjouissante. Pour la première fois, Renaud va avoir droit à une grande rétrospective baptisée Putain d’expo ! à la Philarmonie de Paris. Un titre trouvé par le chanteur lui-même, fidèle à son langage. Du 16 octobre prochain au 2 mai 2021, l’exposition proposera aux visiteurs de retracer les 50 ans de carrière du chanteur.

"Il n’y a jamais eu d’exposition sur un chanteur de son vivant que l’on considère comme faisant partie du patrimoine. On voulait retracer une carrière qui correspond à plusieurs générations et à une histoire sociale et politique de la France. Le projet dépasse la musique. Ce sera une exposition qui veut montrer avec les chansons de Renaud une autre histoire, comme celle du pays. C’est important de revenir à ces choses-là vu l’actualité que l’on traverse en ce moment" , détaille Johanna Copans, commissaire de l’exposition avec David Séchan, frère jumeau de l’artiste. Il aura fallu à l’équipe plus d’un an de travail pour monter le projet.

Renaud surveille de tout près cette exposition évènement. "Il suit tout depuis le début. Il nous donne accès à ses archives et à ses manuscrits. C’était nécessaire qu’il soit impliqué, même de loin" , souligne celle qui a dédié sa thèse aux chansons de Renaud. "Il est très content de ce projet. Je pense que ça le dépasse aussi d’une certaine manière. Depuis quelques mois, il commence à prendre conscience de l’importance du travail que l’on fait pour cette exposition."