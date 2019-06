À l’heure où les discussions pour la formation du gouvernement fédérale s’avèrent pleines d’incertitudes - sans parler de celles concernant les entités fédérées -, Q-Music joue la carte de l’ouverture. Enfin, en apparence. La radio flamande veut établir un record du monde : celui du plus long temps passé par des personnes à agiter une serviette blanche en l’air sur la musique des "Lacs du Connemara". Improbable mais vrai ! Du lundi 24 au vendredi 28 juin, il devrait donc y avoir, 24 heures/24, quelqu’un qui se démène de la sorte dans les locaux de la station, qui diffusera la chanson de Michel Sardou en boucle. De la pure chanson française ainsi mise à l’honneur par une radio flamande, voilà de quoi provoquer des infarctus en série chez les électeurs du Belang et de la N-VA.

Pourquoi les administrateurs de Q-Music et leurs équipes ont-ils choisi ce tube francophone pour battre un record ? Seraient-ils tombés sur la tête ? Un peu mais pas tout à fait car leur initiative n’a rien à voir avec un goût retrouvé pour la langue de Molière. Au contraire. Pour le dire crûment, il y a du "foutage de gueule" dans l’air, mais ce n’est en rien lié avec les élections. En effet, depuis des années, Q-Music a instauré une tradition dans sa grille des programmes. Jusqu’en 2016, elle diffusait quotidiennement une heure de ce qu’elle appelait de la mauvaise musique, façon Bide et Musique, un rendez-vous qui depuis est devenu hebdomadaire. Vous l’aurez deviné, "Les Lacs du Connemara" faisait partie des titres programmés à cette occasion.

Le succès du concept étant au rendez-vous, cette émission se décline une fois par an en un gigantesque événement qui rassemble une vingtaine de milliers de personnes : de "Foute Party", que l’on peut traduire par la "fête du Mauvais Goût". Cette année, celle-ci aura lieu au Flanders Expo de Gand, le 28 juin. On y agitera aussi, évidemment, des foulards blancs au son de la chanson de Michel Sardou, mais pas seulement. Les oreilles des participants seront également rincées à grands coups d’artistes improbables comme les survivants de 2 Unlimited, De Romeo’s, Bart Kaëll ou encore le duo Dorothee Vegas & Like Maarten, pastiche du tandem à succès Dimitri Vegas & Like Mike.

Histoire de mettre tous les atouts de son côté pour battre le record auquel elle s’attaque, Q-Music a même lancé une webradio avec… un seul titre : "Les lacs du Connemara". De quoi permettre aux candidats agitateurs de foulards de s’entraîner d’ici la semaine prochaine. Dimanche, la webradio était cependant inaccessible. Et si le cœur vous en dit, la radio cherche encore des participants pour les jeudi et vendredi afin de boucler ses cinq jours de connemaramania. Il suffit de consulter le site de Q-Music.