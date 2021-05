D'abord rejoint par Charlotte Casiraghi (Roche) puis Vanessa Paradis (Sunny) et Juliette Armanet (La Dolce Vita) lors de ce défilé croisière 2021/2022 de Channel, Sébastien Tellier (à partir de 21 minutes dans la vidéo ci-dessous) a ensuite laissé la place à notre chanteuse belge. Angèle subjugue le public et le musicien électro avec cette reprise acoustique du Baby one more time de Britney Spears.

Et avant un final inédit avec tous les artistes réunis en chorale sur le titre Look de ce même Sébastien Tellier