Un clip qui a beaucoup plu aux internautes.



Dans la vidéo, on retrouve la chanteuse dans les mêmes positions que dans l'originale des années 90, mais affichant de nouveaux looks. Si la démarche a fait rire les internautes qui ont réagi en masse, elle est surtout un bon coup de comm' pour les marques dont Céline Dion porte les vêtements dans ce clip 2.0 de "It's all coming back to me now".

La chanteuse a beaucoup d'humour et surtout d'autodérision. Ce mercredi 4 décembre, elle n'a pas hésité à parodier un de ses propres clips, postant la vidéo sur Instagram. Associée au réseau social, la Canadienne a rejoué son célèbre clip des années 90 de la chanson "It's all coming back to me now", dans le but d'exposer au grand jour le retour en force de la mode des années 90. "Chéri, les vidéos clip les plus extra ne se démodent jamais", a-t-elle commenté.