Dimanche dernier, Stromae a fait son grand retour sur les plateaux télévisés en Europe. Objectif: parler de son nouvel album "Multitude". A la fin de l'interview de la journaliste Anne-Claire Coudray, le chanteur s'est permis d'interpréter un nouveau titre en exclusivité, "L'enfer".

Cette nouvelle musique parle de pensées suicidaires et de solitude. Une performance complètement inattendue pour les téléspectateurs, après six longues années d'absence de la star belge. Une intervention qui a suscité de vives réactions, entre admirations et critiques.

Ce mercredi, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) semble elle avoir plutôt apprécié la performance. Comme l'atteste le tweet de son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Merci Stromae d'avoir abordé le sujet difficile du suicide dans votre dernier album", a-t-il commenté. "Il est si important de demander de l'aide si vous avez des difficultés et de soutenir ceux qui en ont besoin", a-t-il conclu.