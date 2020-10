En 1977, Fleetwood Mac sort l’album culte Rumours. Non seulement le disque est le plus connu du groupe britannique, mais il est également l’un des plus vendus de l’histoire avec 40 millions d’exemplaires. Il est resté 478 semaines, environ dix ans, dans le hit-parade britannique. Un record ! L’album sera récompensé au Grammy Awards l’année suivante. Dans le nouveau classement des 500 meilleurs albums de tous les temps du magazine spécialisé Rolling Stone, il se positionne à la septième place.

L’opus est notamment porté par "Go Your Own Way", qui a su atteindre la 10ème place du classement Billboard. Mais surtout par "Dreams", le second single, qui reste le seul numéro un du groupe aux Etats-Unis. Le titre se découvre une nouvelle jeunesse depuis quelques semaines. 43 ans après sa sortie, le voilà qu’il retrouve une place dans Hot 100 à la 21ème place, qu’il s’est vendu à 33 000 exemplaires aux Etats-Unis et qu’il comptabilise plus de 30 millions de streams. L’album Rumours est lui aussi de retour dans le Top 10. Tout cela grâce à une vidéo de quelques secondes postée sur le réseau social TikTok.

Merci TikTok

Il n’aura donc suffi que d’un homme qui se filme en train de faire du skateboard, une bouteille de jus de cranberry à la main avec la chanson en arrière-fond pour relancer la machine. La vidéo fait un carton sur TikTok, l’application préférée des jeunes, elle est aimée presque dix millions de fois et est visionnée près de 27 millions de fois en quelques jours. Nathan Apodaca, 37 ans, alias "@420doggface208" devient la dernière sensation du web. "C'est une simple vidéo TikTok que tout le monde semble avoir appréciée. Je suis heureux d'avoir pu apporter quelques secondes de détente aux gens", raconte Nathan Apodaca au New York Times.

La chanson est depuis lors chantée, parodiée, célébrée et aimée à nouveau. Un coup de projecteur totalement inattendu pour le groupe qui s’est même inscrit sur TikTok pour marquer le coup. Les deux membres, Mick Fleetwood et Stevie Nicks n’ont pas pu s’empêcher de répondre en recréant la vidéo virale. "Nous te devons beaucoup. Il y a tellement de joie dans ce que tu fais, et on en avait tellement besoin. Merci de redonner le sourire aux gens, juste merci…", a déclaré le chanteur à la BBC.

Une première fois pour Phil Collins

Ce n’est pas la première fois que les réseaux sociaux font revivre des anciennes chansons. Il y a quelques semaines, c’était au tour de Phil Collins de voir son titre "In The Air Tonight" de connaître un nouveau souffle. Le titre sorti en 1981 est parvenu à atteindre la troisième position du Top Itunes en aout dernier. Ce succès soudain est cette fois dû à deux YouTubeurs de 22 ans, Fred et Tim Williams.

Sur leur chaîne, ils se filment en train de découvrir des chansons pour la première fois. Leur réaction au titre "In The Air Tonight" a visiblement amusé les internautes, surtout au moment où tombe le break de batterie. Leur vidéo a été vu près de huit millions de fois. Un bon coup de pub alors que la tournée de Genesis a été annoncée pour le printemps prochain.