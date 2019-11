Que s’est-il donc passé jeudi soir dans la salle 7 du cinéma de Louvain-la-Neuve. Les dizaines de spectateurs venus assister à la projection unique du concert de Mylène Farmer se le demandent encore. Au lieu d’être plongés dans l’ambiance des prestations exceptionnelles données fin mai-début juin par la flamboyante rousse dans la Défense Arena de Paris, ils ont eu droit à son anémié où les guitares passaient pour des ukulélés, les claviers pour des orgues Bontempi et la batterie pour une boîte à rythmes Fisher-Price si tant est que cela existe. Et ils ne sont pas les seuls, si on en croit certains posts relevés sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, une fan déplore “un son pauvre et approximatif”.