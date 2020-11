La vidéo fait le tour de la toile et des réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Sur son compte Twitter, Omar Sy a posté une vidéo où il interprète la musique "Doudou" de Aya Nakamura. Foulard léopard vissé sur la tête, l'acteur chante quelques bribes de la chanson et jouant son personnage du "SAV des émissions"... Doudou. En plus de la vidéo, l'acteur du film Intouchables a également écrit la légende "C'était trop tentant".

Un message partagé près de 4.000 fois sur Twitter. A l'heure actuelle, la principale intéressée, Aya Nakamura, n'a pas réagi à cette parodie (voir vidéo ci-dessus).