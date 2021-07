L'annonce a surpris tout le monde. Lorsque sur le coup de 14 h 30, les organisateurs du Pukkelpop ont annoncé suspendre et le montage sur le site du festival et la vente de tickets, tout le monde s’est demandé ce qu’il se passait., ont-ils fait savoir sur les réseaux sociaux. Dans un second message, ils en appellent au gouvernement fédéral pour que celui-ci clarifie urgemment la situation.

Quelle mesure ou décision annoncée lundi peut à ce point faire trembler le Pukkelpop ? On n’en voit pas vraiment.