Après le succès de son single “Anissa”, la jeune française propose 16. Au menu, 12 titres qui lui ressemblent.

Wejdene, c’est un phénomène venu de nulle part. Avant le confinement, personne ne savait qui était cette jeune Française à l’âge incertain. Mais en quelques mois seulement, grâce à son single “Anissa”, et à “Coco” qui a suivi, la native de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a tout balayé sur son passage pour s’imposer sur les ondes radio et au sommet des charts. Une ascension fulgurante qui n’est pas sans rappeler un autre phénomène, Jul, devenu en six ans seulement le plus gros vendeur de l’histoire du rap hexagonal et dont le single "Bande organisée", avec son featuring de fou, vient de devenir le titre ayant eu la certification platine la plus rapide de l'histoire en France (plus de 30 millions de streams!).