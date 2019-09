Rarement un biopic musical n’a remis au goût du jour un groupe comme l’a fait Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Auréolé de ses quatre Oscars et de la prestation bluffante de Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury, il a plus que jamais remis Queen sur un piédestal et contribué à accroître encore un peu plus la tribu de fans du quatuor britannique.

Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil sur les chiffres. Le film s’est imposé comme le biopic musical le plus rentable de l’histoire. Dans la foulée, avec plus d’un milliard de vues, la chanson du même nom est devenue le titre ancien - comprenez qu’il date d’avant les années 2000 - le plus joué sur YouTube et les prix des collectors sur le marché du disque d’occasion se sont envolés.

De quoi remplir les caisses des membres survivants du groupe ? Pas vraiment selon un Bryan May hilare interrogé par la BBC. "Un article affirmait que nous étions devenus riches grâce à ce film. Si seulement ils savaient. Nous avons vu un comptable il y a quelques jours, et nous n’avons toujours pas gagné un seul centime grâce à ça."

Est-ce pour boucler les fins de mois que Queen reprend la route ? On en doute. Quoi qu’il en soit, le groupe annonce 16 dates en Europe pour 2020 dont une en Belgique, le 27 mai au Sportpaleis d’Anvers. Toujours épaulé par le chanteur Adam Lambert, il présentera son nouveau concert-événement intitulé Rhapsody. Celui-ci a d’ores et déjà séduit les États-Unis où il a été qualifié de "Rock’s hottest ticket of the year", soit le concert le plus rock de l’année. Mise en vente des places ce mercredi à 10 h.

Infos et rés.: www.next-step.be, www. teleticketservice.com et www.fnactickets.be