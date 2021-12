À 18 ans, incarnation de la génération TikTok, la jeune américaine balaye tout sur son passage, que ce soit avec son album ou ses singles.

Olivia Rodrigo… Si vous avez plus de 25 ans et que vous n’êtes pas un accro de NRJ, de Radio Contact, DH Radio et autres radios musicales flamandes comme M&M, QMusic ou StuBru (Studio Brussel), ce nom ne doit pas vous dire grand-chose. Pourtant, c’est LE phénomène musical du moment en matière de pop internationale.

À 18 ans, Olivia Rodrigo atomise les records et collectionne les trophées. Dernier en date, et non des moindres. L’Américaine vient d’être désignée Entertainer of the year par le magazine Time. Autrement dit, elle est la personnalité la plus marquante du monde du spectacle et du divertissement cette année. Ni plus ni moins.