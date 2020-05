Cela se passe ce jeudi 7 mai à partir de 23 heures, sur la chaîne YouTube du groupe.

Fans de Radiohead, à vos enregistreurs. Le groupe qui chaque semaine depuis le début du confinement diffuse un de ses concerts sur sa chaîne YouTube sort la grosse artillerie ce jeudi soir. Il a exhumé de ses archives l’enregistrement de sa prestation lors du Bonnaroo Festival, le 17 juin 2006. De l’aveu même du guitariste Jonny Greenwood, c’est leur meilleur concert jamais donné aux États-Unis. C’est ce qu’il a indiqué sur le compte Instagram de la formation d’Oxford.

Avec pas moins de 28 titres au menu pour près de 2 h 30 de musique, le menu est des plus copieux. D’autant que Thom Yorke et les siens y égrainent la crème de la crème de leur répertoire d’alors. Bien sûr, ce concert circule depuis longtemps sous le manteau mais ici, il s’agit de l’enregistrement issu directement de la table de mixage, comme le souligne Jonny Greenwood. Un gage de qualité assurément quand on sait tout le soin que Radiohead apporte à ce qu’il diffuse.Avec l'image en plus, ce qui ne gache rien.

Les fans et les curieux ont rendez-vous à 23 heures sur la chaîne YouTube du groupe pour une soirée qui s’annonce de plus envoûtante.

Voici ce qui vous attend:

- There There

- 2 + 2 = 5

- 15 Step

- Weird Fishes/Arpeggi

- Exit Music (for a Film)

- Kid A

- Dollars and Cents

- Videotape

- No Surprises

- Paranoid Android

- The Gloaming

- The National Anthem

- Climbing Up the Walls

- Nude

- Street Spirit (Fade Out)

- The Bends

- Myxomatosis

- How to Disappear Completely

- You and Whose Army?

- Pyramid Song

- Like Spinning Plates

- Fake Plastic Trees

- Bodysnatchers

- Lucky

- Idioteque

- Karma Police

- House of Cards

- Everything in Its Right Place

Et sur la chaîne YouTube du groupe, vous pouvez revoir les concerts précédemment diffusés, bien entendu.