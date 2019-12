Radiohead est toujours là où on ne l’attend pas. En octobre 2007, Thom Yorke et les siens sortaient leur nouvel album en prenant tout le monde de court. Non seulement In Rainbows a d’abord été disponible en téléchargement avant d’être commercialisé en magasin, mais surtout les acheteurs étaient invités à déterminer eux-mêmes le prix qu’ils étaient disposés à payer… sans plancher. Autrement dit, qui voulait avoir ce nouvel album de Radiohead pouvait en disposer gratuitement.

