Plusieurs EPs sont disponibles pour la première fois sur les plateformes de streaming.

Il y a quelque semaines, le groupe britannique frappait un grand coup en mettant en ligne l’entièreté de sa discographie sur Youtube. Leurs neuf albums sont désormais disponibles en haute qualité et en libre accès. Le quintette fait à nouveau parler de lui aujourd’hui en se lançant dans un nouveau projet : une sorte de grande bibliothèque accessible sur leur site internet. Celle-ci regroupe de nombreuses raretés, des tas d’archives et des contenus audios et visuels inédits.

Pour la première fois, les fans peuvent écouter en ligne certains EPs comme Drill, premier disque du groupe en 1992, la compilation Help ! A Day in the Life de 2005, ou encore TKOL RMX qui remonte à 2011. Ceux-ci sont désormais disponibles sur les plateformes de streaming. Autrefois allergique à ce genre de services en ligne, Radiohead semble avoir changé son fusil d’épaule.

Via la plateforme, il est également possible de se procurer certains de leurs disques ainsi qu’une large variété de tee-shirts, de visionner quelques uns de leurs passages dans des émissions télévisées, de découvrir des anciens clips ou encore d’écouter des playlists établies par les musiciens à l'époque. La formation a pensé à tout, il est même possible de s’inscrire et d’être ainsi détenteur d’une carte de membre de cette fameuse bibliothèque.

© D.R.



Comme le note le communiqué de presse, cette "bibliothèque" a été conçue dans le but de centraliser le grand nombre de documents, souvent de mauvaise qualité, relayé sur le web. "Internet dans son ensemble n'a jamais été une ressource fiable pour obtenir des informations détaillées ou même précises sur Radiohead".

Pour célébrer le lancement de cet espace en ligne retraçant leur carrière, Thom Yorke, Ed O’Brien, Philip Selway et Colin et Jonny Greenwood s’improviseront "libraire d’un jour" tout au long de cette semaine en partageant chacun à leur tour une sélection de documents d’archives sur les réseaux sociaux du groupe.

Cet été, Thom Yorke sera de retour en Belgique au festival Rock Werchter le 5 juillet prochain.