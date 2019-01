Le groupe de Thom Yorke a rendu disponible sur les plateformes de streaming, un titre rare d'excellente facture: Ill Wind.

Trois ans après la sortie de l'excellent Moon Shaped Pool, Radiohead se rappelle au bon souvenir de ses fans et célèbre - peut-être? - à sa façon une année 2019 particulière. En effet, le groupe fait partie des sept artistes qui accèderont au panthéon du rock, le Rock and Roll Hall of Fame. La cérémonie d'intronisation aura lieu le 29 mars mais Thom Yorke a déjà fait savoir qu'il brillerait par son absence.

Qu'importe l'"obligation" protocolaire, ce qui compte c'est la musique et c'est bien de cela dont il s'agit. Vendredi, Radiohead a publié sur la plupart de plateformes de streaming non pas un inédit mais un titre qui n'était jusqu'à présent disponible que sur l'édition très limitée et spéciale du neuvième album studio du groupe sorti en 2016. Il s'agit de Ill Wind, une magnifique ballade à l'ambiance très envoûtante comme Thom Yorke et sa bande savent les ciseler. Elle figurait sur un CD à part accompagnée de Spectre, la BO que le groupe avait composé pour le dernier film de James Bond mais qui fut refusée. Voilà de quoi très bien commencer l'année.