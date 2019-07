Succès phénoménal pour le mythique groupe de métal allemand. Après un Stade Roi Baudouin sold out mercredi prochain, tous les billets pour leur concert du 10 juin 2020 à Ostende ont été vendus en moins de 15 minutes. Il reste néanmoins une liste d'attente

Europe Stadium Tour, rappelle le tourneur belge Greenhousetalent par communiqué.

Celles et ceux qui n'ont toutefois pas réussi à obtenir des billets pour le concert peuvent s'inscrire sur la liste d'attente souligne Greenhousetalent. "Il y a encore un nombre de places bloqués pour la production. Si des billets se libèrent, les personnes sur la liste recevront un e-mail."