En raison de la pandémie, le groupe avait été contraint d’annuler les dates de cet été, y compris celle du 10 juin en Belgique.

En annonçant l’annulation de l’intégralité de sa tournée des stades prévue cette année, Rammstein avait laissé un petit espoir à ses fans. Le groupe allemand affirmait travailler à une reprogrammation des dates, dans la mesure du possible. C’est désormais une réalité. La formation a annoncé sur son site Internet le report de l’ensemble des concerts initialement programmés. Il fixe rendez-vous à ses fans l’été prochain pour une tournée qui débutera le 22 mai 2021 à Leipzig.

“Nous sommes ravis de vous annoncer ces nouvelles dates”, a fait savoir Rammstein tout en précisant que les tickets déjà vendus restent valables pour les concerts reprogrammés. Attendus le 10 juin au Park De Nieuwe Koers à Ostende, c’est finalement le 7 août qu’ils s’y produiront. Cette date affichant complet depuis belle lurette, il faudra compter sur des désistements pour se procurer des tickets.

Un bonheur n'arrivant pas seul, rappelons que le groupe doit aussi sortir prochainement une nouvelle version de son concert Live In Berlin agrémentée de séquences auparavant censurées.

Voici la liste complète des concerts reprogrammés par le groupe en 2021 :

Mai

22 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (rescheduled from May 29, 2020)

23 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (rescheduled from May 30, 2020)

27 Klagenfurt, Wörthersee Stadion (rescheduled from May 25, 2020)

31 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena (rescheduled from June 2, 2020)

Juin

01 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena (rescheduled from June 3, 2020)

05 Berlin, Olympiastadion (rescheduled from July 4, 2020)

06 Berlin, Olympiastadion (rescheduled from July 5, 2020)

12 Belfast, Boucher Road Playing Fields (rescheduled from June 17, 2020)

16 Cardiff, Principality Stadium (rescheduled from June 14, 2020)

19 Coventry, Ricoh Arena (rescheduled from June 20, 2020)

23 Aarhus, Ceres Park (rescheduled from August 4, 2020)

26 Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena (rescheduled from June 27, 2020)

27 Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena (rescheduled from June 28, 2020)

30 Hamburg, Volksparkstadion (rescheduled from July 1, 2020)

Juillet

01 Hamburg, Volksparkstadion (rescheduled from July 2, 2020)

05 Zurich, Stadion Letzigrund (rescheduled from June 6, 2020)

06 Zurich, Stadion Letzigrund (rescheduled from June 7, 2020)

09 Lyon, Groupama Stadium (rescheduled from July 9, 2020)

10 Lyon, Groupama Stadium (rescheduled from July 10, 2020)

13 Turin, Stadio Olimpico Grande Torino (rescheduled from July 13, 2020)

17 Warsaw, PGE Narodowy (rescheduled from July 17, 2020)

21 Tallinn, Song Festival Grounds (rescheduled from July 21, 2020)

25 Trondheim, Leangen Travbane (rescheduled from July 26 and 27, 2020, previous venue Granåsen)

30 Gothenburg, Ullevi Stadium (rescheduled from July 31, 2020)

31 Gothenburg, Ullevi Stadium (rescheduled from August 1, 2020)

Août

03 Nijmegen, Goffertpark (rescheduled from June 24, 2020)

07 Ostend, Park De Nieuwe Koers (rescheduled from June 10, 2020)