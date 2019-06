On vous l'annonçait ce lundi, après le stade Roi Baudouin sold out de cet été, le groupe de metal allemand a annoncé la date de son retour sur nos terres

Et les tickets pour le concert qui se déroulera au Park De Nieuwe Koers d'Ostende, -en vente dès le 5 juillet prochain, à 11 heures sur greenhousetalent.com- risque une nouvelle fois de partir comme des petits pains. "Quelle joie d’inaugurer notre plaine Park De Nieuwe Koers en accueillant une pointure comme Rammstein, a déclaré le bourgmestre Bart Tommelein qui se réjouit que le groupe ait choisi Ostende. Le choix de ce groupe connu dans le monde entier augure dès à présent du succès futur de cette plaine, appelée à accueillir les plus grands. Avec l’organisateur et tous les services concernés de la ville, nous allons tout mettre en œuvre pour offrir au public une soirée en tous points exceptionnelle.”

Voici le communiqué officiel du tourneur belge (Greenhousetalent) sur ce fameux concert des interprètes mythiques du tube "Du Hast":



"C’est à la fin du mois de mai qu’a démarré la tournée complètement sold-out de Rammstein, le « Europe Stadium Tour ». Le 10 juillet, dans le cadre de cette tournée, le groupe fera trembler sur ses bases un stade Roi Baudouin plein à craquer. Vu la demande exceptionnelle de tickets, le groupe vient d’annoncer qu’il ajoutera de nouvelles dates à sa tournée européenne des stades 2020. La Belgique aura donc le plaisir d’accueillir une nouvelle fois Rammstein, le 10 juin 2020, dans le Park De Nieuwe Koers, à Ostende.

Les fans auront dû faire preuve d’énormément de patience et attendre jusqu’en mai dernier pour que Rammstein sorte enfin leur nouvel album sans titre. Soit 10 ans ! C’est dire si leur public piaffe d’impatience à l’idée de découvrir les nouveaux Rammstein ! Le premier single - « Deutschland » - a été immédiatement propulsé en tête des charts dans divers pays, mais « Radio » et « Ausländer » ont eux aussi bénéficié d’un excellent accueil. Leur nouvel opus s’est hissé tout en haut des charts dans pas moins de 14 pays et les clips de l’album affichent déjà plus de 100 millions de vues sur YouTube. Même succès en Belgique, où l’album est arrivé en pole position. Le groupe marque ainsi à jamais l’histoire de l’Ultratop puisque c’est la première fois que le hit-parade belge officiel consacre à la première place un album en langue allemande."