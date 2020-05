"Un petit café avec du sucre et des glaçons", voilà ce que proposera, à partir de lundi prochain, Raphaël Scaini dans la nouvelle matinale de Classic 21, Coffee on the rocks. Dès 6 heures et jusqu'à 9 heures, l'ex-chroniqueur d'On n'est pas des pigeons donnera aux auditeurs de la radio pop rock le coup de boost indispensable du matin avec une sélection musicale réalisée par ses soins et plusieurs nouvelles chroniques.

