Ils seront sur scène le dimanche 3 juillet 2022, dernier jour des festivités. Après l'annonce des venues de Pearl Jam, Metallica, Twenty One Pilots et Faith No More, ce sont donc maintenant les Red Hot Chili Peppers qui complètent l'affiche de Rock Werchter. Le groupe américain vient tout juste d'annoncer une nouvelle tournée mondiale.

Voilà maintenant deux ans que la plaine de Werchter n'a pas pu accueillir de festivaliers en raison de la pandémie du coronavirus. Cet été, l'organisation avait privilégié une solution alternative avec la mise en place de Werchter Parklife, une série de concerts étalés sur tout le mois de juillet. La formule fut très appréciée par le public.

L'année prochaine, Rock Werchter reviendra pour une édition normale. Le festival se déroulera du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022. Les billets pour la journée du vendredi 1er juillet sont déjà épuisés.