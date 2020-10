C’est un classique, on ne pourra pas faire mieux. Et je n’ai pas envie qu’on fasse le retour de trop." Plus de 30 ans après leur succès, un retour du groupe n’est donc pas envisageable. "Ce serait comme demander au Muppet Show de revenir, ce n’est pas possible", plaisante Benny B. "Non mais on a fait notre parcours, on a fait notre histoire", renchérit Daddy K.

"La chance qu’on a, est qu’on la continue chacun de notre côté. Ce qu’on a écrit et fait reste bourré de magie !" Les deux compères ne veulent pas abîmer leur bébé. "C’est une manière de garder intacte cette image-là, poursuit le chanteur. Ce serait vraiment une grosse erreur pour nous d’essayer de recréer ce qui ne pourra jamais être refait. On a chacun notre personnalité et c’est pour ça qu’on s’est séparés. Mais on continue chacun notre chemin de notre côté, tout en restant en contact malgré les années." Quant au danseur Perfect alias Serge Nuten, le troisième membre du groupe, âgé de 51 ans, ils ont aussi de ses nouvelles. "Il va bien, nous assure Benny B. Il est agent de sécurité à la Commission européenne et est papa d’une petite fille. On s’échange des messages de temps en temps et dès qu’on en a l’occasion, il monte aussi sur scène avec nous."

