"Est-ce que l’on peut reprendre au début ?", murmure Renan Luce dans la chanson ouvrant son nouvel et très attendu album au titre éponyme. Il s’excuserait presque d’avoir disparu des radars pendant quelques années après la sortie de D’une tonne à un tout petit poids en 2014. L’amoureux des rimes se dévoile, interrompt les fables et délaisse sa guitare. Cette fois, il s’accompagne d’un orchestre et partage des écrits très intimes. Les arrangements rappellent ceux de la grande chanson française datée des années soixante. Pas étonnant quand on apprend que ses héros sont Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Yves Montand, Charles Aznavour. Renan Luce voit désormais les choses en grand et sans filtre.

Les paroles sont teintées de vécu, de peine, de deuil. Sa séparation avec sa femme Lolita Séchan en 2016 a laissé des traces ("Au début", "On s’habitue à tout"). Les titres dispensent un chagrin encore éveillé et une délicate mélancolie grâce à la forme orchestrale. Certainement son album le plus abouti, tant sur le fond que sur la forme. Rencontre.