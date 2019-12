Son nouvel album s’est directement hissé au sommet des charts, en France comme chez nous.

Renaud a peut-être perdu sa voix, mais pas ses fans. Certains se sont peut-être détournés du chanteur, énervant depuis son retour en 2016, notamment en raison de son titre "J’ai embrassé un flic", qu’ils ont assimilé à de la "trahison", mais le contingent de ses admirateurs reste néanmoins des plus fourni. Et il est toujours bien présent quand leur favori fait des siennes. La preuve avec le succès que rencontre son nouvel album , Les mômes et les enfants d’abord.

À peine sorti, il s’est hissé en tête des ventes, tant en France qu’en Belgique, indiquent respectivement les classements du Snep (Syndicat national de l’édition phonographique) et l’Ultratop. Chez nos voisins, il signe même le quatrième meilleur démarrage de l’année avec 70 438 disques écoulés lors de la première semaine, supports physiques et streaming mélangés. Ce qui le classe derrière le second disque posthume de Johnny (Johnny, 148 600 exemplaires), Le Monde des Enfoirés (133 550 copies) et Deux frères de PNL (72 700 ventes).

On est loin du raz-de-marée enregistré en 2016 avec Renaud, son opus précédent, qui avait trouvé 287 700 fois preneur en sept petits jours seulement, mais la performance reste de taille. Et le chanteur se consolera en sachant qu’il est désormais acquis que l’album qui a signé son grand retour voici trois ans restera à jamais - on voit mal qui pourrait le battre d’ici la fin du mois - comme le second meilleur démarrage de la décennie, derrière les 780 000 exemplaires de Mon pays c’est l’amour, de l’incontournable Johnny.

Angèle en embuscade

À la lecture du classement du Snep comme de celui de l’Ultratop, force est aussi de constater que les vieux de la vieille ont plutôt la patate en ce moment. Chez nous, le top 10 leur est quasi exclusivement acquis avec Les Vieilles Canailles, Julien Clerc, Frank Michael, Garou et Céline Dion en plus de Johnny et de Renaud. C’est moins marqué outre-Quiévrain, où Les Vieilles Canailles et Garou s’invitent à la fête des deux irréductibles. Tout cela au milieu d’une ribambelle de rappeurs (SCH, Gardur, Soprano, Dadju).

À noter que le Brol d’Angèle ne fait pas désordre dans ce casting. Il est toujours deuxième dans l’Ultratop et sixième en France. L’année 2019 aura donc bien été la sienne.