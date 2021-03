On le dit mourant depuis des années. Régulièrement, des rumeurs sur l’état de santé de Renaud font craindre le pire. Il est vrai qu’il revenait de loin après avoir sombré dans la boisson à la fin des années 90. Et que cela a laissé des traces, notamment sur sa voix. On ne compte plus non plus les alertes signalant qu’il a replongé ou les hospitalisations urgentes pour tout et n’importe quoi.

Malgré tout cela, celui que l’on surnomme aussi le chanteur énervant est toujours là et bien là. C’est autour de lui que la mort frappe. Il y a deux ans, c’est son frère Thiérry Séchan qui est décédé, victime d’un AVC. Il avait 69 ans. Un coup dur pour l’interprète de l’indémodable “Mistral gagnant”. Ce mardi 30 mars, Libération a annoncé la disparition de sa grande sœur. Nelly-Marina Séchan s’est éteinte le 23 mars dernier à l’âge de 74 ans. Un deuil que l’on imagine compliqué étant donné la situation sanitaire, en particulier en Ile-de-France où doivent avoir lieu les obsèques, dans le caveau familial. Les hôpitaux de la région sont au bord de la rupture en raison de la progression des admissions liée au Covid. Pas sûr que Renaud fasse le déplacement jusqu'à Paris pour assister aux funérailles dont la date n'a pas été communiquée.