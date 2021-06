Le festival Coachella aura-t-il enfin lieu? Censé se dérouler en avril 2020, Coachella avait été reporté au mois d'octobre à cause du Covid et puis, une fois l'été arrivé, les organisateurs avaient annoncé repousser les festivités au mois d'avril dernier. Malheureusement, il n'a pas pu avoir lieu et sera normalement organisé en avril 2022.

C'est du moins ce qui a été annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux de Coachella. Comme d'habitude, le festival se déroulera sur six jours, divisés en deux périodes de trois jours: du 15 au 17 avril et puis du 22 au 24. L'édition 2020 avait initialement annoncé Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean en tant que têtes d'affiche, mais les reports successifs auront peut-être eu raison de cette programmation.