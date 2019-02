Timide, presque fragile dans la posture et l’attitude, Marion Brunetto a des allures de petit chaton jeté malgré lui dans le monde carnassier de l’industrie musicale. Pourtant, à 27 ans, c’est elle le requin. Lorsque nous la rencontrons à Bruxelles, fin janvier, la demoiselle s’apprête à sortir un second album baptisé, fait la une des magazines avec son groupe - Requin Chagrin - dont elle a composé et joué l’intégralité des morceaux, et revient sur sa passion pour la guitare.raconte-t-elle.Alors que son groupe est catalogué pop, dream pop ou surf rock, avec tout ce que ces appellations ont de vague, Marion ne jure que par les guitares crasses, la réverbe et le fuzz propres au punk et au garage.poursuit la jeune femme.(...)