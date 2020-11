Après Addictions sorti en 2017, le chanteur nous revient avec un disque qui met de la couleur dans un quotidien trop terne depuis des mois.

Amir n’est pas homme à se laisser abattre, encore moins par un virus, tout corona soit-il. Au téléphone, il y a du soleil dans sa voix, et ce, même si son nouvel album, le quatrième de sa carrière, est sorti au moment où, en France comme en Belgique, l’heure était au reconfinement. "Il y a des centaines de milliers de commerces et de professionnels qui sont touchés par cette crise. Mais la vie est faite de défi et on s’en sortira. C’est une évidence", dit-il.